В Туве расширили зону поисков пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 12-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля.

Поисковые мероприятия расширены до Саяно-Шушенского водохранилища, основные усилия спасателей сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района.

С начала поисков было обследовано 265 километров прибрежной зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов, водолазы провели десять спусков и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.

КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Зона поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширена до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает ГУ МЧС по республике.

О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Они ушли из своих домов в Кызыле 1 июля вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В полиции 5 июля сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея.

"На 6 июля 2026 года основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района, маршруты поисков расширены до Саяно-Шушенского водохранилища", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, всего с начала поисков девочек было обследовано 265 километров прибрежной зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов. Также водолазы провели десять спусков в воду и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.