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В Туве расширили зону поисков пропавших девочек - РИА Новости, 06.07.2026
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06:53 06.07.2026
В Туве расширили зону поисков пропавших девочек

В Туве расширили поиски пропавших девочек до Саяно-Шушенского водохранилища

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля.
  • Поисковые мероприятия расширены до Саяно-Шушенского водохранилища, основные усилия спасателей сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района.
  • С начала поисков было обследовано 265 километров прибрежной зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов, водолазы провели десять спусков и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Зона поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширена до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает ГУ МЧС по республике.
О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Они ушли из своих домов в Кызыле 1 июля вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В полиции 5 июля сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея.
"На 6 июля 2026 года основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района, маршруты поисков расширены до Саяно-Шушенского водохранилища", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС, всего с начала поисков девочек было обследовано 265 километров прибрежной зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов. Также водолазы провели десять спусков в воду и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль и пообещал оперативно доводить до жителей региона информацию о поисках.
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28
 
ПроисшествияКызылРоссияУлуг-Хемский районВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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