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ЦИК нашел ошибки в документах партии "Яблоко" - РИА Новости, 06.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
20:23 06.07.2026
ЦИК нашел ошибки в документах партии "Яблоко"

ЦИК выявил ошибки в документах 25 кандидатов в Госдуму от партии "Яблоко"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах, поданных партией "Яблоко" для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы.
  • Их можно исправить до 8 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах, поданных партией "Яблоко" для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы, партия может их исправить до 8 июля, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
«
"Выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов, и 6 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам", - сказала Бударина на заседании ЦИК в понедельник.
Она отметила, что "Яблоко" в целях устранения недостатков вправе внести уточнения и дополнения в документы, которые содержат сведения о кандидатах, и в иные документы, представленные в ЦИК России, не позднее 8 июля.
Партия "Яблоко" 4 июля представила в Центральную избирательную комиссию России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Сдача документов кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму
Вчера, 11:19
 
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