ЦИК нашел ошибки в документах партии "Яблоко"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах, поданных партией "Яблоко" для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы, партия может их исправить до 8 июля, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.