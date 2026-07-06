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ЦИК заверил список кандидатов на выборы от ЛДПР - РИА Новости, 06.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:37 06.07.2026 (обновлено: 10:52 06.07.2026)
ЦИК заверил список кандидатов на выборы от ЛДПР

ЦИК заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлены ЦИК РФ на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. 6 июля 2026
Члены ЦИК РФ на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Члены ЦИК РФ на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии ЛДПР.
  • Постановление о заверении списков кандидатов было принято на заседании ЦИК единогласно.
  • Первую «тройку» общефедерального списка ЛДПР возглавили Леонид Слуцкий, Алексей Верещагин и Мария Воропаева.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии ЛДПР, решение принято на заседании ЦИК в понедельник.
В понедельник на заседании члены ЦИК России приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва, выдвинутого политической партией ЛДПР, а также о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых ЛДПР по одномандатным избирательным округам.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
23 июня, 15:02
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.
ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Предвыборный съезд партия провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из 10 кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
На съезде партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму
23 июня, 16:36
 
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