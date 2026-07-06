ЦИК заверил список кандидатов на выборы от ЛДПР

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии ЛДПР, решение принято на заседании ЦИК в понедельник.

ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Предвыборный съезд партия провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.