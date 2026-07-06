ЦИК заверил список кандидатов на выборы от ЛДПР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии ЛДПР.
- Постановление о заверении списков кандидатов было принято на заседании ЦИК единогласно.
- Первую «тройку» общефедерального списка ЛДПР возглавили Леонид Слуцкий, Алексей Верещагин и Мария Воропаева.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии ЛДПР, решение принято на заседании ЦИК в понедельник.
В понедельник на заседании члены ЦИК России приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва, выдвинутого политической партией ЛДПР, а также о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых ЛДПР по одномандатным избирательным округам.
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
23 июня, 15:02
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.
ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Предвыборный съезд партия провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из 10 кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.