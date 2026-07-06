Адвокатов не пустили в дом лидера партии "Процветающая Армения"

ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Адвокатов не пускают в дом лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, где силовики проводят обыск, заявил представитель партии Арман Абовян.

По его словам, дом окружен автоматчиками в форме сотрудников Службы национальной безопасности, в небо силовики запустили дрон.

Абовян сообщил также, что поступают сведения о следственных действиях и на других объектах, принадлежащих Царукяну или связанных с ним.