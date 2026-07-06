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Адвокатов не пустили в дом лидера партии "Процветающая Армения" - РИА Новости, 06.07.2026
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08:21 06.07.2026
Адвокатов не пустили в дом лидера партии "Процветающая Армения"

Адвокатов не пускают в дом лидера "Процветающей Армении", где идет обыск

© REUTERS / Vahram BaghdasaryanБизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии "Процветающая Армения"
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии Процветающая Армения - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии "Процветающая Армения". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проходит обыск.
  • Адвокатам не разрешают зайти в дом Царукяна, это представитель партии Арман Абовян назвал грубейшим нарушением.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Адвокатов не пускают в дом лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, где силовики проводят обыск, заявил представитель партии Арман Абовян.
"Адвокатам не разрешают зайти в дом Царукяна. Это грубейшее нарушение", - заявил Абовян.
По его словам, дом окружен автоматчиками в форме сотрудников Службы национальной безопасности, в небо силовики запустили дрон.
Абовян сообщил также, что поступают сведения о следственных действиях и на других объектах, принадлежащих Царукяну или связанных с ним.
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