Адвокатов не пустили в дом лидера партии "Процветающая Армения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проходит обыск.
- Адвокатам не разрешают зайти в дом Царукяна, это представитель партии Арман Абовян назвал грубейшим нарушением.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Адвокатов не пускают в дом лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, где силовики проводят обыск, заявил представитель партии Арман Абовян.
"Адвокатам не разрешают зайти в дом Царукяна. Это грубейшее нарушение", - заявил Абовян.
По его словам, дом окружен автоматчиками в форме сотрудников Службы национальной безопасности, в небо силовики запустили дрон.
Абовян сообщил также, что поступают сведения о следственных действиях и на других объектах, принадлежащих Царукяну или связанных с ним.