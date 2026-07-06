Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп

Он подчеркнул, что не даст этому случиться.

Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости Трамп высказался против распространения "коммунизма" в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал "отправить в забвение серп и молот".