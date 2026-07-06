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Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп - РИА Новости, 06.07.2026
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23:59 06.07.2026
Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп

Трамп заявил, что США хотят разрушить коммунисты, а не социал-демократы

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США хотят разрушить коммунисты.
  • Он пообещал не допустить этого.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну хотят разрушить коммунисты.
«
"Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну", - заявил Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что не даст этому случиться.
Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости Трамп высказался против распространения "коммунизма" в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал "отправить в забвение серп и молот".
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5 июля, 14:23
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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