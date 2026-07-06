Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что США хотят разрушить коммунисты.
- Он пообещал не допустить этого.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну хотят разрушить коммунисты.
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"Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну", - заявил Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что не даст этому случиться.
Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости Трамп высказался против распространения "коммунизма" в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал "отправить в забвение серп и молот".