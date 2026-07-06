Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы".
- По его словам, роль БПЛА в украинском конфликте стала настолько значительной, что это превзошло все ожидания.
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы", уверен президент США Дональд Трамп.
"Это технологии беспилотников… Кто бы мог подумать, что беспилотники станут настолько важным фактором? Они — машины-убийцы", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, говоря о роли БПЛА в украинском конфликте.
По словам президента США, даже если военнослужащий пытается укрыться за деревом, беспилотник способен обнаружить его и нанести удар.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.