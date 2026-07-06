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БПЛА в украинском конфликте превратились в машины-убийцы, считает Трамп - РИА Новости, 06.07.2026
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19:08 06.07.2026
БПЛА в украинском конфликте превратились в машины-убийцы, считает Трамп

Трамп: беспилотники в украинском конфликте превратились в машины-убийцы

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы".
  • По его словам, роль БПЛА в украинском конфликте стала настолько значительной, что это превзошло все ожидания.
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы", уверен президент США Дональд Трамп.
"Это технологии беспилотников… Кто бы мог подумать, что беспилотники станут настолько важным фактором? Они — машины-убийцы", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, говоря о роли БПЛА в украинском конфликте.
По словам президента США, даже если военнослужащий пытается укрыться за деревом, беспилотник способен обнаружить его и нанести удар.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В США назвали попытки Украины бить БПЛА по России игрой с огнем
26 июня, 21:19
 
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