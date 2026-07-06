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Европа хочет купить благосклонность Трампа контрактами на оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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18:22 06.07.2026
Европа хочет купить благосклонность Трампа контрактами на оружие, пишут СМИ

Welt: европейцы надеются купить благосклонность Трампа контрактами на оружие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейцы надеются купить благосклонность Трампа на предстоящем саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре, заключив новые контракты на закупку американского оружия.
  • Рютте хочет превратить саммит в площадку для заключения сделок между компаниями.
  • Европейские дипломаты считают, что трансатлантический альянс все больше преобразовывается в "машину по зарабатыванию денег" с подачи Трампа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейцы надеются купить благосклонность президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре, заключив новые контракты на закупку американского оружия, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на европейских дипломатов.
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"Генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте - ред.) хочет превратить этот саммит в площадку для заключения сделок, на которой компании смогут объявить о своем сотрудничестве... Если Трамп воспримет мероприятие оборонной промышленности положительно, то, возможно, он увидит в позитивном свете и сам саммит в Анкаре, и, будем надеяться, НАТО в целом", - заявил изданию европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.
Как пишет издание, с подачи Трампа трансатлантический альянс все больше преобразовывается в "машину по зарабатыванию денег", а европейцы пока "подыгрывают" ему в этом.
"Мы хотим зайти, озвучить наши обязательства по расходам и безопасности и выйти до того, как что-то пойдет не так. Мы должны сделать это ради нашей собственной безопасности", - заявил изданию другой европейский дипломат.
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В миреАнкара (провинция)СШАДональд ТрампМарк РюттеНАТОWelt
 
 
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