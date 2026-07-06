Европа хочет купить благосклонность Трампа контрактами на оружие, пишут СМИ

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"Генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте - ред.) хочет превратить этот саммит в площадку для заключения сделок, на которой компании смогут объявить о своем сотрудничестве... Если Трамп воспримет мероприятие оборонной промышленности положительно, то, возможно, он увидит в позитивном свете и сам саммит в Анкаре, и, будем надеяться, НАТО в целом", - заявил изданию европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.