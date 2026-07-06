Трамп унизил Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО.
- Трамп опубликовал фотографию с саммита G7, на которой Мелони смотрит на него снизу вверх, и подписал пост словами «Требуется судебный запретительный приказ».
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО.
© Donald J. Trump/Truth SocialПост Дональда Трампа в соцсети
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост Дональда Трампа в соцсети
"Требуется судебный запретительный приказ", — так американский лидер подписал пост.
Отношения между двумя лидерами начали ухудшаться еще в апреле. Тогда президент США раскритиковал папу римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран. В ответ премьер-министр Италии вступилась за понтифика.
Следующий эпизод случился 19 июня, когда в комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют, после чего Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов.