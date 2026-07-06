Трамп унизил Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре

Отношения между двумя лидерами начали ухудшаться еще в апреле. Тогда президент США раскритиковал папу римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран. В ответ премьер-министр Италии вступилась за понтифика.

Следующий эпизод случился 19 июня, когда в комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют, после чего Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов.