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Трамп унизил Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2026
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17:58 06.07.2026 (обновлено: 18:54 06.07.2026)
Трамп унизил Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре

Трамп высмеял премьера Италии Мелони, опубликовав провокационный пост

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО.
  • Трамп опубликовал фотографию с саммита G7, на которой Мелони смотрит на него снизу вверх, и подписал пост словами «Требуется судебный запретительный приказ».
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО.
© Donald J. Trump/Truth SocialПост Дональда Трампа в соцсети
Пост Дональда Трампа в соцсети - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост Дональда Трампа в соцсети
Глава Белого дома опубликовал фотографию с саммита G7, где Мелони смотрит на Трампа снизу вверх.
"Требуется судебный запретительный приказ", — так американский лидер подписал пост.
Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
СМИ: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии
25 июня, 08:18
Отношения между двумя лидерами начали ухудшаться еще в апреле. Тогда президент США раскритиковал папу римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран. В ответ премьер-министр Италии вступилась за понтифика.
Следующий эпизод случился 19 июня, когда в комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют, после чего Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Италия опасается ответа США из-за ссоры Мелони с Трампом, пишут СМИ
22 июня, 13:28
 
В миреСШАИталияИранДональд ТрампДжорджа МелониНАТОG7
 
 
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