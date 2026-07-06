Трамп считает, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать.

"Я думаю, что мы гораздо ближе (к завершению конфликта - ред.), чем люди думают", - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

Выступая на недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта. Президент США выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут добиться позитивного результата на этом направлении.