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Трамп считает, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется - РИА Новости, 06.07.2026
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17:12 06.07.2026 (обновлено: 20:18 06.07.2026)
Трамп считает, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется

Трамп: конфликт на Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает, что конфликт на Украине близок к завершению.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать.
«
"Я думаю, что мы гораздо ближе (к завершению конфликта - ред.), чем люди думают", - сказал он журналистам в Овальном кабинете.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре в среду встретится с Владимиром Зеленским. Агентство Рейтер передавало, что после разговора с Зеленским американский лидер планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выступая на недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта. Президент США выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут добиться позитивного результата на этом направлении.
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