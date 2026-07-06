СМИ: Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине

"Высокопоставленный американский чиновник... заявил, что Трамп испытывает чувство крайней необходимости положить конец (конфликту на Украине - ред.) и поговорит с Зеленским о том, как это сделать", - говорится в сообщении агентства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора в субботу вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф будут готовы в удобное время приехать в Москву.