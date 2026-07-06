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СМИ: Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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17:04 06.07.2026
СМИ: Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине

AP: Трамп обсудит с Зеленским, как скорее завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине и намерен обсудить это с Владимиром Зеленским.
  • Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре 8 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине и намерен обсудить это с Владимиром Зеленским, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре в среду, 8 июля, встретится с Зеленским. Агентство Рейтер сообщало, что после разговора с Зеленским американский лидер планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Высокопоставленный американский чиновник... заявил, что Трамп испытывает чувство крайней необходимости положить конец (конфликту на Украине - ред.) и поговорит с Зеленским о том, как это сделать", - говорится в сообщении агентства.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора в субботу вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф будут готовы в удобное время приехать в Москву.
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