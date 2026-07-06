Трамп все больше видит в Вэнсе своего преемника, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп все больше видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего преемника на посту главы США.

Среди факторов, поднявших вице-президента в глазах Трампа, выделяют частые появления Вэнса в СМИ, успешную книгу и роль в согласовании меморандума США и Ирана.

Госсекретарь Марко Рубио, по сообщениям, готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все больше видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего преемника на посту главы США, утверждает портал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все больше видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего преемника на посту главы США, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.

"Джей Ди зарабатывает (уважение - ред.), и Трамп это видит", - сказал порталу неназванный советник администрации.

По мнению советника, теперь маловероятно что госсекретарь Марко Рубио попытается участвовать в президентской гонке, но тот якобы и не планировал этого.

"Президент больше не спрашивает: "Джей Ди или Марко?"... Он больше не спрашивает: "Как Джей Ди?" Теперь он говорит: "Джей Ди отлично справляется", - приводит портал слова осведомленного источника.

Среди факторов, которые якобы подняли вице-президента в глазах его начальника, портал выделяет частые появления в СМИ, успешную книгу, изданную недавно, и, что особенно важно, роль в согласовании меморандума США и Ирана.

В начале июля агентство AP со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.