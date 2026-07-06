В Токмаке ликвидировали последствия удара ВСУ по городскому рынку

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Последствия удара ВСУ по городскому рынку Токмака в Запорожской области ликвидированы, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

"Экстренные службы и медицинские сотрудники сработали оперативно, проведены мероприятия по ликвидации последствий", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба администрации.

По его словам, также организован сбор средств для семей погибших и пострадавших.