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В Токмаке ликвидировали последствия удара ВСУ по городскому рынку - РИА Новости, 06.07.2026
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19:44 06.07.2026
В Токмаке ликвидировали последствия удара ВСУ по городскому рынку

Калмыков: в Токмаке ликвидировали последствия удара ВСУ по городскому рынку

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара по рынку в Токмаке
Последствия удара по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара по рынку в Токмаке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по рынку города Токмака в Запорожской области 3 июля, погибли пять жителей, число пострадавших возросло до 22 человек.
  • Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что последствия удара ликвидированы, организован сбор средств для семей погибших и пострадавших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Последствия удара ВСУ по городскому рынку Токмака в Запорожской области ликвидированы, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.
Дрон ВСУ ударил по рынку города 3 июля, погибли пять жителей, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По данным минздрава региона, число пострадавших возросло до 22 человек.
"Экстренные службы и медицинские сотрудники сработали оперативно, проведены мероприятия по ликвидации последствий", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба администрации.
По его словам, также организован сбор средств для семей погибших и пострадавших.
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ТокмакЗапорожская областьАлександр КалмыковЕвгений Балицкий
 
 
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