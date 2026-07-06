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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 06.07.2026
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16:45 06.07.2026 (обновлено: 17:13 06.07.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке

Состояние 4 пострадавших от удара ВСУ в Токмаке оценивают как стабильно тяжелое

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара по рынку в Токмаке
Последствия удара по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара по рынку в Токмаке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние четырех пациентов, пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке, оценивается как стабильно тяжелое.
  • Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Состояние четырех пациентов, пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает министерство здравоохранения региона.
Дрон ВСУ ударил по рынку города 3 июля, погибли пять жителей, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По данным минздрава региона, число пострадавших возросло до 22 человек.
«

"Состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - говорится в сообщении на канале министерства на платформе "Макс".

По данным ведомства, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
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