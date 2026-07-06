Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние четырех пациентов, пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке, оценивается как стабильно тяжелое.
- Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Состояние четырех пациентов, пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает министерство здравоохранения региона.
Дрон ВСУ ударил по рынку города 3 июля, погибли пять жителей, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По данным минздрава региона, число пострадавших возросло до 22 человек.
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"Состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - говорится в сообщении на канале министерства на платформе "Макс".
По данным ведомства, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
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