В аэропорту Тобольска сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Тобольска ("Ремезов") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тобольска ("Ремезов"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тобольск ("Ремезов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Вчера, 17:43