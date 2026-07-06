В аэропорту Тюмени отменили временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени («Рощино»).
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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