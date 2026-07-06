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СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским на саммите НАТО - РИА Новости, 06.07.2026
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09:35 06.07.2026 (обновлено: 10:26 06.07.2026)
СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским на саммите НАТО

Telegraph: на саммите НАТО Зеленского оставят в стороне, чтобы не злить Трампа

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО в Анкаре из опасения расстроить Трампа, пишет The Telegraph.
  • На саммите будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева, при этом на результаты мероприятия может повлиять напряженность отношений между Украиной и Польшей.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО в Анкаре, пишет The Telegraph.
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"Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что напряженность отношений между Украиной и Польшей также повлияет на результаты мероприятия, где будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева.
Саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран НАТО, где они обсудили в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.
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