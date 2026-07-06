СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимиру Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО в Анкаре из опасения расстроить Трампа, пишет The Telegraph.
- На саммите будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева, при этом на результаты мероприятия может повлиять напряженность отношений между Украиной и Польшей.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО в Анкаре, пишет The Telegraph.
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"Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа", — говорится в публикации.
Саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран НАТО, где они обсудили в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.