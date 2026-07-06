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В Тегеране сформировалась многокилометровая процессия на похоронах Хаменеи - РИА Новости, 06.07.2026
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11:36 06.07.2026 (обновлено: 12:01 06.07.2026)
В Тегеране сформировалась многокилометровая процессия на похоронах Хаменеи

Многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана на похоронах Хаменеи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНародная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. 6 июля 2026
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тегеране проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
  • Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.
  • 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля — в Мешхед, где и пройдет погребение.
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана, где проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.
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Заполнена площадь "Азади", к которой уже доставили гроб с аятоллой, и люди продолжают подходить. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Али Хаменеи.
Среди собравшихся - не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всего Ирана.
"Никто нас не заставлял, мы сами по своей воле пришли сюда, я приехал из Хузестана", - говорит мужчина по имени Шейхи.
Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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