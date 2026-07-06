В Тегеране сформировалась многокилометровая процессия на похоронах Хаменеи

Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. 6 июля 2026

Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. 6 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тегеране проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.

8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля — в Мешхед, где и пройдет погребение.

ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана, где проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.

Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.

Заполнена площадь "Азади", к которой уже доставили гроб с аятоллой, и люди продолжают подходить. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Али Хаменеи

Среди собравшихся - не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всего Ирана

"Никто нас не заставлял, мы сами по своей воле пришли сюда, я приехал из Хузестана", - говорит мужчина по имени Шейхи.

Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.