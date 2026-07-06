В Тегеране сформировалась многокилометровая процессия на похоронах Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тегеране проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
- Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.
- 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля — в Мешхед, где и пройдет погребение.
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана, где проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек.
Заполнена площадь "Азади", к которой уже доставили гроб с аятоллой, и люди продолжают подходить. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Али Хаменеи.
Среди собравшихся - не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всего Ирана.
"Никто нас не заставлял, мы сами по своей воле пришли сюда, я приехал из Хузестана", - говорит мужчина по имени Шейхи.
Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.