Тегеран провожает Али Хаменеи в последний путь похоронной процессией

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Тегерана собрались на массовое шествие, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Процессия проходит по центральным улицам города и сопровождается лозунгами, символикой и портретами погибшего аятоллы и его сына Моджтабы.

Похоронные мероприятия запланированы также в других городах Ирана и Ирака, а погребение пройдет в Мешхеде 9 июля.

ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Жители иранской столицы провожают в последний путь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля, массовым шествием по улицам Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.

С раннего утра многотысячные толпы начали собираться на точках, которые были обозначены как основные маршруты шествия: процессия проходит по улицам центрального города Демавенд, Азади и Энгелаб и смыкается на центральных площадях, в том числе на площади Энгелаб, где установлен монумент в виде поднятого вверх кулака левой руки покойного лидера (его правая рука была парализована после покушения).

Кулак стал символом этого траура, а также сопротивления Ирана агрессии США и Израиля против исламской республики. Помимо плакатов и флажков с кулаком, иранцы позаботились и о памятных значках и футболках.

Пришедшие присоединиться к похоронной процессии несут портреты погибшего аятоллы и его сына Моджтабы, ставшего преемником Али Хаменеи на посту верховного лидера, а также флаги страны.

Публика подогревает себя кричалками, обещая отомстить за убитого лидера, скандируя антиизраильские и антиамериканские лозунги. Некоторые лозунги направлены против Резы Пехлеви, сына последнего шаха, поддержавшего удары США по Ирану.

Иранцы также поддержали своих союзников, развернув плакаты в поддержку Ливана и Газы.

На следующий день аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.