Тегеран провожает Али Хаменеи в последний путь похоронной процессией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Тегерана собрались на массовое шествие, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
- Процессия проходит по центральным улицам города и сопровождается лозунгами, символикой и портретами погибшего аятоллы и его сына Моджтабы.
- Похоронные мероприятия запланированы также в других городах Ирана и Ирака, а погребение пройдет в Мешхеде 9 июля.
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Жители иранской столицы провожают в последний путь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля, массовым шествием по улицам Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
С раннего утра многотысячные толпы начали собираться на точках, которые были обозначены как основные маршруты шествия: процессия проходит по улицам центрального города Демавенд, Азади и Энгелаб и смыкается на центральных площадях, в том числе на площади Энгелаб, где установлен монумент в виде поднятого вверх кулака левой руки покойного лидера (его правая рука была парализована после покушения).
Пришедшие присоединиться к похоронной процессии несут портреты погибшего аятоллы и его сына Моджтабы, ставшего преемником Али Хаменеи на посту верховного лидера, а также флаги страны.
Публика подогревает себя кричалками, обещая отомстить за убитого лидера, скандируя антиизраильские и антиамериканские лозунги. Некоторые лозунги направлены против Резы Пехлеви, сына последнего шаха, поддержавшего удары США по Ирану.
Иранцы также поддержали своих союзников, развернув плакаты в поддержку Ливана и Газы.
На следующий день аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Медведев рассказал о впечатлениях от Тегерана
4 июля, 10:15