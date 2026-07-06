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Киев готов пойти на химпровокации под чужим флагом, заявил посол России - РИА Новости, 06.07.2026
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12:02 06.07.2026
Киев готов пойти на химпровокации под чужим флагом, заявил посол России

Тарабрин: Киев готов пойти на химпровокации под чужим флагом

© Фото : Посольство России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Владимир Тарабрин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим готов к провокациям с отравляющими веществами, чтобы перебить информационную повестку о своих потерях на фронте.
  • Россия обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ.
  • Российская сторона продолжает фиксировать случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим готов к провокациям с отравляющими веществами, чтобы перебить информационную повестку о своих потерях на фронте, заявил посол России в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
"Националисты теряют один населенный пункт за другим. Чтобы перебить информповестку, киевский режим готов пойти на любые преступления, в том числе и химпровокации под чужим флагом. Кроме того, наносят удары по объектам химпромышленности. Цель очевидна - вызвать экологические катаклизмы и тем самым спровоцировать панику среди мирного населения", - сказал постпред РФ "Известиям".
В 2025 году РФ обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ. Как отмечал постпред России при ОЗХО, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства. При этом Запад не хочет замечать наличие на Украине производств отравляющих веществ, подчеркивал Тарабрин.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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