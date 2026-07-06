Киев готов пойти на химпровокации под чужим флагом, заявил посол России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим готов к провокациям с отравляющими веществами, чтобы перебить информационную повестку о своих потерях на фронте, заявил посол России в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.