Мишустин рассказал о проектировании полностью российского танкера для СПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России начали проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ.
- Он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Начато проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ, он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
"Уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки СПГ - сжиженного природного газа. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути", - сказал Мишустин.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.