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Мишустин рассказал о проектировании полностью российского танкера для СПГ - РИА Новости, 06.07.2026
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13:46 06.07.2026
Мишустин рассказал о проектировании полностью российского танкера для СПГ

Мишустин: началось проектирование российского танкера для перевозки СПГ

© AP Photo / Emrah GurelТанкеры в Черном море
Танкеры в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Танкеры в Черном море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России начали проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ.
  • Он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Начато проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ, он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
"Уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки СПГ - сжиженного природного газа. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути", - сказал Мишустин.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ЭкономикаЕкатеринбургРоссияИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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