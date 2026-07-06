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В СВР рассказали, для чего Лондон спланировал удар по музею в Севастополе - РИА Новости, 06.07.2026
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В СВР рассказали, для чего Лондон спланировал удар по музею в Севастополе

СВР: удар по музею в Севастополе стал актом уничтожения свидетельства героизма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале июня ВСУ нанесли удар по Музею обороны Севастополя.
  • Как заявили в СВР, для Лондона эта атака стала актом ликвидации свидетельства героизма русского солдата.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, сообщили в пресс-бюро СВР России.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
"В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольЛондонРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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