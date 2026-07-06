Краткий пересказ от РИА ИИ
- В начале июня ВСУ нанесли удар по Музею обороны Севастополя.
- Как заявили в СВР, для Лондона эта атака стала актом ликвидации свидетельства героизма русского солдата.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, сообщили в пресс-бюро СВР России.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
"В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата", - говорится в сообщении.