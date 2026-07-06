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СВР назвала удар по Музею обороны Севастополя британской провокацией - РИА Новости, 06.07.2026
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12:19 06.07.2026 (обновлено: 13:55 06.07.2026)
СВР назвала удар по Музею обороны Севастополя британской провокацией

СВР: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНа первом плане в чаше фонтана — обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
На первом плане в чаше фонтана — обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На первом плане в чаше фонтана — обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар ВСУ по Музею обороны Севастополя — детально спланированная провокация Лондона, заявили в СВР России.
  • Украинские военные готовили и запускали дроны, а полетные задания в них загружали британские специалисты.
  • Музей напоминает Лондону о тяжелой военной кампании XIX века, обернувшейся для него колоссальными потерями.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Удар ВСУ по Музею обороны Севастополя — детально спланированная провокация Британии и ее спецслужб, заявили в СВР России.
"Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако они, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников", — говорится в сообщении пресс-бюро.
© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
1 из 4
© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
2 из 4
© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
3 из 4
© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
4 из 4
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
1 из 4
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
2 из 4
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
3 из 4
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
© Фото предоставлено музеем
4 из 4
Там пояснили: музей в Севастополе напоминает Лондону о тяжелой военной кампании, обернувшейся для него колоссальными потерями. А конфликт на Украине британцы воспринимают как реванш за безуспешную попытку нанести России стратегическое поражение в XIX веке.
"Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата", — подчеркнули в СВР.
Однако Британии придется ответить как за этот удар, так и за многие другие преступления против россиян и украинцев, добавили в ведомстве.
Десятого июня беспилотники ВСУ атаковали Музей обороны Севастополя. Возникший пожар практически полностью уничтожил панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданную в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея, они не пострадали.
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Смородкин рассказал, когда восстановят полотно панорамы обороны Севастополя
3 июля, 14:49
 
КиевСевастопольСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныЛондон
 
 
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