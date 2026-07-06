СВР назвала удар по Музею обороны Севастополя британской провокацией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Удар ВСУ по Музею обороны Севастополя — детально спланированная провокация Британии и ее спецслужб, заявили в СВР России.

Однако Британии придется ответить как за этот удар, так и за многие другие преступления против россиян и украинцев, добавили в ведомстве.