"Россия показала". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад

Отмечается, что город играл ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

Автор добавил, что сейчас украинская оборона становится более уязвимой, так как теряет пространство, которое "годами амортизировало российский натиск".

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.