"Россия показала". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Константиновки в ДНР меняет ритм боевых действий на Украине, открывая дорогу на Краматорск и Славянск.
- Город Константиновка играл ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, и его потеря делает украинскую оборону более уязвимой.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР меняет ритм боевых действий на Украине, открывая дорогу на Краматорск и Славянск, пишет хорватское издание Advance.
"Взятие Константиновки вписывается в ряд тех событий, которые меняют ритм конфликта. <…> Россия снова показала, что ее метод <…> оправдан и пользуется политической поддержкой", — сообщается в материале.
Отмечается, что город играл ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Автор добавил, что сейчас украинская оборона становится более уязвимой, так как теряет пространство, которое "годами амортизировало российский натиск".
"Для государства, которое хочет завершить конфликт на собственных условиях, линия соприкосновения остается самым главным аргументом", — заключили авторы публикации.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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