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"Россия показала". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад - РИА Новости, 06.07.2026
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16:44 06.07.2026 (обновлено: 18:24 06.07.2026)
"Россия показала". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад

Advance: освобождение Константиновки меняет ритм конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение Константиновки в ДНР меняет ритм боевых действий на Украине, открывая дорогу на Краматорск и Славянск.
  • Город Константиновка играл ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, и его потеря делает украинскую оборону более уязвимой.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР меняет ритм боевых действий на Украине, открывая дорогу на Краматорск и Славянск, пишет хорватское издание Advance.
"Взятие Константиновки вписывается в ряд тех событий, которые меняют ритм конфликта. <…> Россия снова показала, что ее метод <…> оправдан и пользуется политической поддержкой", — сообщается в материале.
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Отмечается, что город играл ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Автор добавил, что сейчас украинская оборона становится более уязвимой, так как теряет пространство, которое "годами амортизировало российский натиск".
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"Для государства, которое хочет завершить конфликт на собственных условиях, линия соприкосновения остается самым главным аргументом", — заключили авторы публикации.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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