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ВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 06.07.2026
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12:54 06.07.2026 (обновлено: 18:07 06.07.2026)
ВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях

МО РФ: ВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях

© RT на русскомВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях
ВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© RT на русском
ВС России ударили по АЗС в Сумской и Черниговской областях
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России ударами «Гераней» поразили украинские автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях.
  • Кадры объективного контроля с БПЛА подтверждают уничтожение целей в режиме реального времени.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами "Гераней" поразили украинские автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях - МО РФ, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах Минобороны видно поражение расчетами ударных БПЛА "Герань" украинских автозаправочных станций в Сумской и Черниговской областях.
"Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА, позволяют достоверно подтвердить уничтожение целей в режиме реального времени", - подчеркнули в ведомстве.
Поражение склада горюче-смазочных материалов, используемого для снабжения ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ВС России "Геранью" поразили склад ВСУ в районе Запорожья
Вчера, 07:28
 
РоссияЧерниговская областьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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