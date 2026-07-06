Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России ударами «Гераней» поразили украинские автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях.
- Кадры объективного контроля с БПЛА подтверждают уничтожение целей в режиме реального времени.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами "Гераней" поразили украинские автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях - МО РФ, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах Минобороны видно поражение расчетами ударных БПЛА "Герань" украинских автозаправочных станций в Сумской и Черниговской областях.
"Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА, позволяют достоверно подтвердить уничтожение целей в режиме реального времени", - подчеркнули в ведомстве.