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Суд отказал оператору "Северных потоков" во взыскании страховой компенсации - РИА Новости, 06.07.2026
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19:12 06.07.2026 (обновлено: 20:03 06.07.2026)
Суд отказал оператору "Северных потоков" во взыскании страховой компенсации

Суд отказал Nord Stream AG в компенсации по делу о подрыве "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток».
  • Компания Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов на сумму 580 миллионов евро.
  • Суд решил, что повреждение трубопроводов было вызвано войной и поэтому исключено из страхового покрытия.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал к компании-оператору газопроводов "Северный поток" Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов, следует из решения судьи Клэр Моулдер.
В 2024 году компания-оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).
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"На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было "прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее"; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия", - говорится в решении, опубликованным коммерческим отделением суда.
Моулдер подчеркнула, что суду не нужно устанавливать виновника подрывов для того, чтобы установить, несут ли страховщики ответственность. Судья пришла к выводу, что мотивы злоумышленников якобы в любом случае были продиктованы военными действиями.
"Полагаю, что если бы кто-либо из возможных преступников совершил диверсию, война была бы "существенной" причиной их действий", - говорится в решении.
По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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