Суд отказал оператору "Северных потоков" во взыскании страховой компенсации

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток».

Компания Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов на сумму 580 миллионов евро.

Суд решил, что повреждение трубопроводов было вызвано войной и поэтому исключено из страхового покрытия.

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал к компании-оператору газопроводов "Северный поток" Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов, следует из решения судьи Клэр Моулдер.

В 2024 году компания-оператор газопроводов " Северный поток Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).

"На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было "прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее"; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия", - говорится в решении, опубликованным коммерческим отделением суда.

Моулдер подчеркнула, что суду не нужно устанавливать виновника подрывов для того, чтобы установить, несут ли страховщики ответственность. Судья пришла к выводу, что мотивы злоумышленников якобы в любом случае были продиктованы военными действиями.

"Полагаю, что если бы кто-либо из возможных преступников совершил диверсию, война была бы "существенной" причиной их действий", - говорится в решении.

По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.