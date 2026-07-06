В Ставрополе агента Киева приговорили к 18 годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, работавший на украинские спецслужбы, приговорен Ставропольским краевым судом к 18 годам лишения свободы за государственную измену.
- Фигурант был задержан после прибытия в Россию, приговор пока не вступил в законную силу.
ПЯТИГОРСК, 6 июл – РИА Новости. Ставропольский краевой суд приговорил мужчину, работавшего на украинские спецслужбы, к 18 годам лишения свободы за государственную измену, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставрополья.
"Ставропольским краевым судом вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд признал гр. К. виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был задержан после прибытия в РФ. Приговор не вступил в законную силу.