В Ставрополе агента Киева приговорили к 18 годам колонии

"Ставропольским краевым судом вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд признал гр. К. виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.