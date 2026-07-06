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В Ставрополе агента Киева приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 06.07.2026
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17:48 06.07.2026
В Ставрополе агента Киева приговорили к 18 годам колонии

Суд в Ставрополе приговорил агента Киева к 18 годам колонии за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, работавший на украинские спецслужбы, приговорен Ставропольским краевым судом к 18 годам лишения свободы за государственную измену.
  • Фигурант был задержан после прибытия в Россию, приговор пока не вступил в законную силу.
ПЯТИГОРСК, 6 июл – РИА Новости. Ставропольский краевой суд приговорил мужчину, работавшего на украинские спецслужбы, к 18 годам лишения свободы за государственную измену, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставрополья.
Судом установлено, что гражданин РФ в 2025 году на территории Украины принял предложение спецслужб о сотрудничестве для организации диверсий на объектах критической и военной инфраструктуры России.
"Ставропольским краевым судом вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд признал гр. К. виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был задержан после прибытия в РФ. Приговор не вступил в законную силу.
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