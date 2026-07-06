Суд изъял в пользу государства компании "Трансбункера"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства компании группы «Трансбункер».

Суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 году в юрисдикциях России и Объединенных Арабских Эмиратов, а также перераспределение долей участия в компаниях в пользу дочерей бенефициаров.

По ходатайству истца решение суда обращено к немедленному исполнению, ранее были арестованы активы группы.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства компании группы "Трансбункер", специализирующейся на бункеровке, то есть заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 году в юрисдикции России и Объединенных Арабских Эмиратов, а также перераспределение бенефициарами группы Сергеем Пугачевым и Иосифом Сандлером долей участия в компаниях, контролирующих российские стратегические предприятия, в пользу своих дочерей, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ.

Представитель истца пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами.

Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с иском, Федеральная налоговая служба РФ и Росфинмониторинг ранее выявили факты вывода за рубеж активов группы более чем на 19,3 миллиарда рублей.

Источник сообщил также, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в специальных административных районах на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает "центрами прибыли холдинга за рубежом", перешли в дружественную для России юрисдикцию ОАЭ.

По словам представителя Генпрокуратуры в суде, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж.

Истец потребовал обратить в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит ответчице Елене Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл".

Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам. На заседании в понедельник ответчики заявили, что с 2022 по 2025 год в адрес холдинговых компаний группы было выплачено только около 30 миллионов долларов дивидендов.

Ответчиками в иске указаны эмиратские Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, а также Пугачев, Сандлер, Завьялова и зарегистрированное на острове Русский ООО "Международная компания "Калифорния Инвестментс". Третьими лицами привлечено более 20 компаний группы.

Арбитражный суд Москвы по ходатайству истца обратил решение к немедленному исполнению. Ранее судом к в качестве обеспечительных мер были арестованы активы группы.