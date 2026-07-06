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В Египте умерла студентка из Нижегородской области - РИА Новости, 06.07.2026
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20:00 06.07.2026
В Египте умерла студентка из Нижегородской области

РИА Новости: 19-летняя нижегородская студентка умерла во время отдыха в Египте

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Muhamed Sabry
Автомобили скорой помощи в Египте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студентка Института экономики Нижегородского государственного университета Регина Шутенко умерла в больнице в Египте.
  • В конце июня после остановки сердца она впала в кому.
  • Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела девушки на родину.
КАЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Студентка Института экономики Нижегородского государственного университета Регина Шутенко умерла в больнице Египта после того, как в конце июня после остановки сердца впала в кому, сообщил РИА Новости представитель вуза.
«
"Сегодня сообщили, что Регина умерла. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела на родину", - сказал собеседник агентства.
По информации, опубликованной на странице вуза в соцсетях, 19-летняя Шутенко уехала отдыхать в Египет 18 июня. Двадцать седьмого июня ее состояние резко ухудшилось, произошла остановка сердца. Девушку экстренно госпитализировали.
Все это время она находилась в больнице Египта в состоянии глубокой комы на аппарате искусственной вентиляции легких.
На странице вуза объявляли сбор средств для транспортировки девушки домой, еще когда она была жива. Врачи египетской больницы дали согласие на транспортировку исключительно в условиях специализированной медицинской эвакуации - с привлечением профильной бригады и обеспечением необходимого реанимационного оборудования. За транспортировку бортом санитарной авиации нужно было заплатить не менее 8 миллионов рублей.
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