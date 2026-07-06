В Египте умерла студентка из Нижегородской области

КАЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Студентка Института экономики Нижегородского государственного университета Регина Шутенко умерла в больнице Египта после того, как в конце июня после остановки сердца впала в кому, сообщил РИА Новости представитель вуза.

"Сегодня сообщили, что Регина умерла. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела на родину", - сказал собеседник агентства.

Все это время она находилась в больнице Египта в состоянии глубокой комы на аппарате искусственной вентиляции легких.

На странице вуза объявляли сбор средств для транспортировки девушки домой, еще когда она была жива. Врачи египетской больницы дали согласие на транспортировку исключительно в условиях специализированной медицинской эвакуации - с привлечением профильной бригады и обеспечением необходимого реанимационного оборудования. За транспортировку бортом санитарной авиации нужно было заплатить не менее 8 миллионов рублей.