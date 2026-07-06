В конце июня замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.



Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".



Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.