Стубб сделал резкое заявление об ударах по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.
- Стубб предупредил о вероятности эскалации конфликта и о том, что НАТО рассматривает разные варианты развития событий.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.
СМИ: НАТО готовится к войне с Россией
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Также Стубб предупредил, что эскалация конфликта остается вероятной, и в НАТО рассматривают разные варианты развития событий.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведданных.
В конце июня замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.
Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.