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Цены на продукты в Охотске Хабаровского края снизилась в 2-3 раза - РИА Новости, 06.07.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:22 06.07.2026
Цены на продукты в Охотске Хабаровского края снизилась в 2-3 раза

Стоимость продуктов в магазинах Охотска в Хабаровском крае снизилась в 2-3 раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 6 июл – РИА Новости. Стоимость продуктов в магазинах Охотска в Хабаровском крае снизилась в 2-3 раза благодаря субсидированным авиадоставкам, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.
По его данным, в апреле в Хабаровском крае запустили субсидированные авиадоставки продуктов в Охотский округ. Тариф был снижен почти на 70%, благодаря чему килограмм груза обходится в 200 рублей вместо 620–670 рублей. За несколько месяцев по такому тарифу было перевезено почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции.
"Стоимость продуктов в магазинах Охотска снизилась в 2–3 раза", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что цены на капусту опустились с 500 до 180 рублей, на яйцо — с 537 до 178 рублей за десяток. Стоимость яблоки, отметил губернатор, начинается от 250 рублей.
Демешин обратил внимание, что обеспечение труднодоступных районов Хабаровского края продовольствием и топливом входит в число приоритетных задач властей региона. В связи с этим он поручил краевому минпромторгу распространить практику субсидированных авиадоставок продуктов на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
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