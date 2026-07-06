Цены на продукты в Охотске Хабаровского края снизилась в 2-3 раза

ХАБАРОВСК, 6 июл – РИА Новости. Стоимость продуктов в магазинах Охотска в Хабаровском крае снизилась в 2-3 раза благодаря субсидированным авиадоставкам, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.

По его данным, в апреле в Хабаровском крае запустили субсидированные авиадоставки продуктов в Охотский округ. Тариф был снижен почти на 70%, благодаря чему килограмм груза обходится в 200 рублей вместо 620–670 рублей. За несколько месяцев по такому тарифу было перевезено почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции.

"Стоимость продуктов в магазинах Охотска снизилась в 2–3 раза", – написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что цены на капусту опустились с 500 до 180 рублей, на яйцо — с 537 до 178 рублей за десяток. Стоимость яблоки, отметил губернатор, начинается от 250 рублей.