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В центре Стамбула прошла акция против саммита НАТО - РИА Новости, 06.07.2026
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22:45 06.07.2026 (обновлено: 22:52 06.07.2026)
В центре Стамбула прошла акция против саммита НАТО

РИА Новости: в Стамбуле прошла демонстрация против саммита НАТО в Анкаре

© РИА НовостиДемонстрация против саммита НАТО в Стамбуле
Демонстрация против саммита НАТО в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Демонстрация против саммита НАТО в Стамбуле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты провели в Стамбуле демонстрацию против саммита НАТО, который открывается в Анкаре.
  • Плакаты демонстрантов содержали лозунги против США и ЕС.
СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Активисты провели в понедельник в центре Стамбула демонстрацию против саммита НАТО, который во вторник открывается в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Партии освобождения народа (HKP) коммунистического толка собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов с флагами и плакатами.
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"Прочь из нашей страны, организация кровавых войн, развязанных империалистическими бандитами из США и ЕС!" - гласили плакаты.
За акцией наблюдали порядка 20 полицейских со щитами, но акция завершилась мирно.
Во вторник в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет объявлено о новой помощи Киеву.
В воскресенье в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации против саммита, не обошлось без задержаний. В частности, HKP сообщила, что 19 задержанных активистов были задержаны в Анкаре, Турецкая коммунистическая партия сообщила о 145 задержанных.
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