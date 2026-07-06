Демонстрация против саммита НАТО в Стамбуле

Демонстрация против саммита НАТО в Стамбуле

© РИА Новости Демонстрация против саммита НАТО в Стамбуле

В центре Стамбула прошла акция против саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты провели в Стамбуле демонстрацию против саммита НАТО, который открывается в Анкаре.

Плакаты демонстрантов содержали лозунги против США и ЕС.

СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Активисты провели в понедельник в центре Стамбула демонстрацию против саммита НАТО, который во вторник открывается в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Партии освобождения народа (HKP) коммунистического толка собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов с флагами и плакатами.

« "Прочь из нашей страны, организация кровавых войн, развязанных империалистическими бандитами из США и ЕС!" - гласили плакаты.

За акцией наблюдали порядка 20 полицейских со щитами, но акция завершилась мирно.

Во вторник в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет объявлено о новой помощи Киеву.