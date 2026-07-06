Рябков оценил позицию США по украинскому урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования.
- По словам Рябкова, текущая позиция США влияет на общую обстановку, и противники договоренностей стремятся воспользоваться этим.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, противники договоренностей и те, кто пытается их сорвать, "тоже этим стремятся воспользоваться".