Рэпер Diddy выйдет на свободу на три месяца раньше первоначального срока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчетная дата освобождения Шона Комбса (Diddy) сдвинулась с 8 мая на 8 февраля 2028 года.
- Он находится под стражей по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Расчетная дата освобождения американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Diddy, после нескольких изменений сдвинулась почти на три месяца от первоначальной - с 8 мая на 8 февраля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.
"Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения - 8 февраля 2028 года, место содержания - федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс", - следует из изученных РИА Новости данных.
После вынесения приговора первая расчетная дата освобождения Комбса была назначена на 8 мая 2028 года, а затем перенесена на более поздний срок - 4 июня 2028 года.
Позднее дата начала сдвигаться в обратном направлении: сначала на 25 апреля, затем на 15 апреля, после этого - на 23 февраля 2028 года. Согласно обновленным данным американской тюремной базы, которые изучило РИА Новости, теперь Комбс должен выйти на свободу 8 февраля 2028 года.
Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.