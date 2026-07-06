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Рэпер Diddy выйдет на свободу на три месяца раньше первоначального срока - РИА Новости, 06.07.2026
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13:08 06.07.2026
Рэпер Diddy выйдет на свободу на три месяца раньше первоначального срока

РИА Новости: рэпер Diddy выйдет на свободу 8 февраля 2028 года

© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчетная дата освобождения Шона Комбса (Diddy) сдвинулась с 8 мая на 8 февраля 2028 года.
  • Он находится под стражей по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Расчетная дата освобождения американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Diddy, после нескольких изменений сдвинулась почти на три месяца от первоначальной - с 8 мая на 8 февраля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.
"Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения - 8 февраля 2028 года, место содержания - федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс", - следует из изученных РИА Новости данных.
После вынесения приговора первая расчетная дата освобождения Комбса была назначена на 8 мая 2028 года, а затем перенесена на более поздний срок - 4 июня 2028 года.
Позднее дата начала сдвигаться в обратном направлении: сначала на 25 апреля, затем на 15 апреля, после этого - на 23 февраля 2028 года. Согласно обновленным данным американской тюремной базы, которые изучило РИА Новости, теперь Комбс должен выйти на свободу 8 февраля 2028 года.
Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.
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