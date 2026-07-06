Рэпер Diddy выйдет на свободу на три месяца раньше первоначального срока

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчетная дата освобождения Шона Комбса (Diddy) сдвинулась с 8 мая на 8 февраля 2028 года.

Он находится под стражей по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Расчетная дата освобождения американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Diddy, после нескольких изменений сдвинулась почти на три месяца от первоначальной - с 8 мая на 8 февраля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.

"Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения - 8 февраля 2028 года, место содержания - федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс", - следует из изученных РИА Новости данных.

После вынесения приговора первая расчетная дата освобождения Комбса была назначена на 8 мая 2028 года, а затем перенесена на более поздний срок - 4 июня 2028 года.

Позднее дата начала сдвигаться в обратном направлении: сначала на 25 апреля, затем на 15 апреля, после этого - на 23 февраля 2028 года. Согласно обновленным данным американской тюремной базы, которые изучило РИА Новости, теперь Комбс должен выйти на свободу 8 февраля 2028 года.