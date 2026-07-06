Эксперт рассказал, как США могут оправдать вторжение на Кубу

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Краев. США могут спровоцировать протесты на Кубе и использовать правозащитников для оправдания вторжения на остров, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.

"Первичная стратегия США в отношении Кубы не предполагает военного вторжения, поскольку они осознают ее большие политические и медийные издержки… Вашингтон стремится спровоцировать восстание", - заявил собеседник агентства.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.