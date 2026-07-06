Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латиноамериканист Рауль Ромеро считает, что США могут спровоцировать протесты на Кубе.
- По мнению Ромеро, если правительство Кубы примет более масштабные меры подавления восстания, правозащитники могут запросить вмешательство со стороны США, что будет использовано как предлог для вторжения.
- Ромеро полагает, что США стремятся спровоцировать восстание на Кубе, не прибегая к военному вторжению.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Краев. США могут спровоцировать протесты на Кубе и использовать правозащитников для оправдания вторжения на остров, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"Можно представить себе ситуацию, когда правительство Кубы будет вынуждено прибегнуть к более масштабным мерам подавления восстания. Тогда от правозащитников поступит запрос на открытое вмешательство со стороны США. Это будет использовано как предлог для вторжения… Вашингтону нужен игрок, который узаконит эту акцию изнутри", - считает собеседник агентства.
Ромеро полагает, что именно ради создания такого предлога Вашингтон пытается разрушить экономику острова и раскачать ситуацию внутри страны.
"Первичная стратегия США в отношении Кубы не предполагает военного вторжения, поскольку они осознают ее большие политические и медийные издержки… Вашингтон стремится спровоцировать восстание", - заявил собеседник агентства.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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31 января, 08:00