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Российские военные поразили локомотивы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.07.2026
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20:53 06.07.2026
Российские военные поразили локомотивы ВСУ в Харьковской области

МО: ВС России поразили в Харьковской области использовавшиеся ВСУ ж/д локомотивы

© Фото : Минобороны РФМинометный комплекс 2С12А "Сани" в зоне СВО
Минометный комплекс 2С12А Сани в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Минобороны РФ
Минометный комплекс 2С12А "Сани" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы поразили железнодорожные локомотивы в Харьковской области, в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка.
  • Также был поражен железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в Харьковской области поразили железнодорожные локомотивы, использовавшиеся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара беспилотниками "Герань".
Отмечается, что железнодорожные локомотивы были поражены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка в Харьковской области.
Также был поражен железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки, тоже в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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