Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы поразили железнодорожные локомотивы в Харьковской области, в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка.
- Также был поражен железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в Харьковской области поразили железнодорожные локомотивы, использовавшиеся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара беспилотниками "Герань".
Отмечается, что железнодорожные локомотивы были поражены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка в Харьковской области.
Также был поражен железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки, тоже в Харьковской области.
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