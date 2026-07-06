Краткий пересказ от РИА ИИ Российские Вооруженные Силы в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в нескольких областях Украины.

В результате ударов поражены предприятия, производящие БПЛА, бронетехнику, системы управления огнем и другие военные изделия, а также склад горюче-смазочных материалов.

Киев предпринял попытку массированной атаки по территории России, применив 625 ударных беспилотников, из которых над российскими регионами были сбиты 613.

По сообщению Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 1380 военнослужащих и военную технику.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре и градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2, что ставит мир в шаге от катастрофы.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки киевского режима на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области, инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны РФ.

Киеве поражено предприятие Киев-71, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Также удар нанесен по заводу "Буревестник", где производят БПЛА большой и средней дальности и радиолокационную технику для ВСУ

Кроме того, поражены поставщик бронетехники и бронезащиты, боевых частей для ракет, предприятие Киев-79, верфь "Кузница на Рыбальском", где производят артиллерийские катера проекта 58155 "Гюрза-М" и ударные безэкипажные катера. Под удар попали завод "Квант", где выпускаются системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет "Нептун-МД".

В Киевской области был поражен ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны ("Визар") по производству, техобслуживанию и ремонту зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также дальних беспилотников самолетного типа большой дальности. В результате удара была зафиксирована повторная обширная детонация.

Также поражен склад горюче-смазочных материалов Вишневое – ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на ней запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

Демонстрация для западных кураторов сорвана

Кроме того, как сообщили в российском ведомстве, в эту же ночь киевский режим предпринял попытку нанести массированную атаку по территории России. Киев применил 625 ударных беспилотников большой дальности по объектам вне зоны СВО, над российскими регионами были сбиты 613.

Целью атаки в МО РФ назвали стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России.

В ведомстве подчеркнули, что профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации, массированная атака была сорвана.

Основные усилия противник сосредоточил на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры, в частности, в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму.

Над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48. 72 дрона сбили над Ярославской областью, 64 над Крымом, 31 над Калужской областью.

Получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены, подчеркнули в МО РФ.

В ведомстве обратили внимание, что стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными. Они будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил РФ по территории Украины.

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский НПЗ, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.

Потери ВСУ

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 1380 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, 18 боевых бронированных машин, шести артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 811 беспилотников самолетного типа и девять управляемых авиабомб.

В шаге от катастрофы

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ на прошедшей неделе атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности ЗАЭС. По его словам, на фоне ударов ВСУ по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ минувшей ночью совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Также беспилотники были зафиксированы в районе Ленинградской и Смоленской АЭС.

Британский реваншизм

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило в понедельник, что резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Украинские военнослужащие, по данным СВР, готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, уточнили в пресс-бюро.

Украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. Музей, посвященный событиям периода Крымской войны 1853-1856 годов для Британии является историческим триггером, пробуждающим болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства, рассказали в СВР. Таким образом, сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата.

В пресс-бюро подчеркнули, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция президента США Дональда Трампа последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине. Также Песков сообщил что Минобороны РФ и спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, как поручил ранее президент РФ Владимир Путин.

Отказаться от наступательных действий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты выступают за отказ Киева от наступательных действий и переход в максимально оборонительное положение. Он напомнил, что в 2023 году сторонники Киева обсуждали необходимость наступления, которое оказалось провальным.

Инициативы Турции по возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной станут одной из тем планируемой встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Анкаре во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета New York Times.

Не справились

Украинские СМИ в понедельник сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве, взрывах в Изюме Харьковской области, подконтрольной ВСУ части Запорожской области, в том числе, самом Запорожье.

Черный дым накрыл Киев из-за пожаров, жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство Укринформ.

Украинская система противовоздушной обороны минувшей ночью не справилась с отражением российских баллистических ракет, признал Зеленский. Мэр Киева Виталий Кличко навал удар самым массированным.