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Ветеринар рассказал о способности собак узнавать о болезни хозяина - РИА Новости, 06.07.2026
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15:32 06.07.2026
Ветеринар рассказал о способности собак узнавать о болезни хозяина

Ветеринар Фроленко: собаки по запаху чувствуют ухудшение здоровья хозяина

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСобака породы бордоский дог
Собака породы бордоский дог - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Собака породы бордоский дог. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собаки могут улавливать изменения в здоровье хозяина, такие как снижение уровня сахара или начало онкологии, благодаря чувствительному обонянию, рассказала ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.
  • Питомцы замечают изменения в дыхании, движениях и мимике человека.
  • Собака инстинктивно ложится на больное место, так как оно обычно теплее остальных частей тела.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Собаки могут улавливать изменения в здоровье хозяина, такие как снижение уровня сахара или начало онкологии, благодаря своему чрезвычайно чувствительному обонянию, рассказала ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.
"Организм человека при болезни меняет химический состав запахов, особенно пота. Собаки способны почувствовать даже очень слабые изменения благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию. Например, снижение сахара в крови или начало онкологических процессов", - сказала Фроленко в беседе с "Газетой.Ru".
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По словам ветеринара, питомцы также замечают изменения в дыхании, движениях и мимике человека. Если хозяину больно, он начинает иначе двигаться, напрягаться, менять позу и голос - тогда собака реагирует не на саму болезнь, а на комплекс этих перемен, пояснила Фроленко.
Кроме того, специалист отметила, что больное место обычно теплее остальных частей тела, и собака инстинктивно ложится на него. В зависимости от состояния хозяина питомец может постоянно находиться рядом, охранять его или, наоборот, отходить, если человек в плохом настроении, чтобы не быть дополнительным раздражителем, заключила Фроленко.
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