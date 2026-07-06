Ветеринар рассказал о способности собак узнавать о болезни хозяина

Краткий пересказ от РИА ИИ Собаки могут улавливать изменения в здоровье хозяина, такие как снижение уровня сахара или начало онкологии, благодаря чувствительному обонянию, рассказала ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Питомцы замечают изменения в дыхании, движениях и мимике человека.

Собака инстинктивно ложится на больное место, так как оно обычно теплее остальных частей тела.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Собаки могут улавливать изменения в здоровье хозяина, такие как снижение уровня сахара или начало онкологии, благодаря своему чрезвычайно чувствительному обонянию, рассказала ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

"Организм человека при болезни меняет химический состав запахов, особенно пота. Собаки способны почувствовать даже очень слабые изменения благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию. Например, снижение сахара в крови или начало онкологических процессов", - сказала Фроленко в беседе с "Газетой.Ru"

По словам ветеринара, питомцы также замечают изменения в дыхании, движениях и мимике человека. Если хозяину больно, он начинает иначе двигаться, напрягаться, менять позу и голос - тогда собака реагирует не на саму болезнь, а на комплекс этих перемен, пояснила Фроленко.