СМИ: убийство российского посла в Турции было частью шпионской операции

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Турецкая газета Sabah утверждает, что убийство посла было частью многоуровневой шпионской операции.

Согласно газете Sabah, сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения.

АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турецкая газета Турецкая газета Sabah опубликовала материалы, согласно которым убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году являлось частью многоуровневой шпионской операции, а сценарий преступления, как утверждается, был показан в телесериале за два года до покушения.

Посол России Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован силами безопасности на месте преступления. Турецкие власти неоднократно заявляли о причастности к организации убийства структуры FETÖ, признанной в Турции террористической организацией.

"Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения", - утверждает газета Sabah.

По данным издания, спустя почти десять лет после убийства Карлова и попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в распоряжении редакции оказались документы, которые, как утверждается, свидетельствуют о том, что преступление представляло собой не обычный террористический акт, а тщательно спланированную разведывательно-диверсионную операцию.

Как пишет Sabah, целью организаторов было представить Турцию страной, неспособной обеспечить безопасность даже иностранных дипломатов, спровоцировать международный резонанс и нанести ущерб отношениям Анкары с Москвой.

Издание напоминает, что ранее Национальная разведывательная организация (MİT) сообщала о расследовании деятельности сети, связанной с организацией FETÖ. По информации газеты, 34-й суд по тяжким уголовным делам Анкары квалифицировал действия ряда фигурантов как политический или военный шпионаж. Бывший сотрудник разведки Зеки Кыратлы был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в сборе секретной государственной информации в целях шпионажа.

По версии Sabah, одним из доказательств заранее подготовленного характера преступления стал эпизод сериала "Nizama Adanmış Ruhlar", вышедший в декабре 2014 года. В нем, как отмечает издание, была показана сцена подготовки убийства посла на художественной выставке, а реплики персонажей, по мнению следствия, совпадали с предполагаемым сценарием последующих событий.

Газета также утверждает, что лица, которых турецкие следственные органы связывают с FETÖ, собирали сведения о передвижениях российского дипломата, его маршрутах и мерах безопасности. По версии издания, полученная информация использовалась при подготовке нападения.