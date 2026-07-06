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В Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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12:49 06.07.2026 (обновлено: 17:08 06.07.2026)
В Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет, пишут СМИ

KP: в Непале слон-убийца Дхурбе преследует одну семью на протяжении 14 лет

CC BY 4.0 / Gurung pratap / Непальский слон по кличке Дхурбе
Непальский слон по кличке Дхурбе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 4.0 / Gurung pratap /
Непальский слон по кличке Дхурбе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет, пишет The Kathmandu Post.
  • Животное нападает на людей с 2010-го.
  • На его счету не менее 25 человеческих жизней.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет, пишет газета The Kathmandu Post.
По данным издания, местный житель Шаничара Боте потерял отца и мать после нападения животного в 2012 году.
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"Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх <...> заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", — приводятся его слова в публикации.
Дхурбе обитает в национальном парке Читван. В 2010-м он начал нападать на деревни. После этого на него надели ошейник с геолокатором, но через несколько недель передатчик перестал работать. В 2012-м власти решили убить животное, для чего задействовали непальскую армию. Тем не менее поймать слона не получилось, говорится в статье.
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В 2019-м ему спилили бивни и надели новый ошейник, передающий данные о местоположении каждый час. Когда Дхурбе приближается к деревням, в лес направляют совместные патрули рейнджеров и солдат, чтобы отогнать его обратно вглубь парка.
Сейчас на счету слона не менее 25 человеческих жизней, включая двух военнослужащих, охранявших заповедник, указывается в материале.
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