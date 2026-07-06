В Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет, пишет The Kathmandu Post.

Животное нападает на людей с 2010-го.

На его счету не менее 25 человеческих жизней.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет, пишет газета Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет, пишет газета The Kathmandu Post.

По данным издания, местный житель Шаничара Боте потерял отца и мать после нападения животного в 2012 году.

"Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх <...> заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", — приводятся его слова в публикации.

Дхурбе обитает в национальном парке Читван. В 2010-м он начал нападать на деревни. После этого на него надели ошейник с геолокатором, но через несколько недель передатчик перестал работать. В 2012-м власти решили убить животное, для чего задействовали непальскую армию. Тем не менее поймать слона не получилось, говорится в статье.

В 2019-м ему спилили бивни и надели новый ошейник, передающий данные о местоположении каждый час. Когда Дхурбе приближается к деревням, в лес направляют совместные патрули рейнджеров и солдат, чтобы отогнать его обратно вглубь парка.