СК установит личности причастных к атаке ВСУ на автобус под Белгородом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, пострадали шесть человек, включая двоих детей.
- Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и личности причастных к атаке.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи установят личности причастных к атаке ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, где пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18