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СК установит личности причастных к атаке ВСУ на автобус под Белгородом - РИА Новости, 06.07.2026
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20:46 06.07.2026 (обновлено: 20:48 06.07.2026)
СК установит личности причастных к атаке ВСУ на автобус под Белгородом

СК установит причастных к атаке ВСУ по пассажирскому автобусу под Белгородом

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, пострадали шесть человек, включая двоих детей.
  • Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и личности причастных к атаке.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи установят личности причастных к атаке ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, где пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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