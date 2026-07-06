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СК возбудил дело после конфликта водителя и полицейского в Приангарье - РИА Новости, 06.07.2026
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11:44 06.07.2026
СК возбудил дело после конфликта водителя и полицейского в Приангарье

СК возбудил дело после конфликта водителя и полицейского на АЗС в Приангарье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области возбуждено уголовное дело после того, как водитель на автозаправочной станции высказал угрозы представителю власти.
  • Дело возбуждено по статьям о угрозе применения насилия и оскорблении представителя власти.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям возбуждено в Иркутской области после конфликта на автозаправочной станции, где водитель автомобиля высказал угрозы представителю власти, сообщило СУСК РФ по региону.
В социальных сетях распространилось видео конфликта на заправке, где мужчина подходит к полицейскому, нецензурно выражается и высказывает угрозы. По данным СК, инцидент произошел ночью 5 июля на одной из автозаправочных станций в поселке Усть-Ордынский.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.
Следователи СК выясняют обстоятельства конфликтной ситуации, допрашиваются свидетели произошедшего. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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