СК опроверг данные о самоубийстве обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация о самоубийстве мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кузбассе, недостоверна.
- Школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась, а 28 июня СК РФ сообщил, что девочку нашли убитой на кладбище.
- Подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии, им оказался ранее судимый местный житель, его заключили под стражу на два месяца.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация о самоубийстве мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кузбассе, недостоверна, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
В соцсетях ранее был опубликован скрин анонимного сообщения о том, что обвиняемый в убийстве девочки якобы покончил с собой в СИЗО в субботу.
"Не верьте", - сообщили агентству в региональном СУСК.
По данным правоохранителей, школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. СК РФ 28 июня сообщил, что девочку нашли убитой на кладбище в том же районе города, где она пропала. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии, им оказался ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местный житель. Мужчина вышел на свободу в мае. Тридцатого июня его заключили под стражу на два месяца.