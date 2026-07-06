СК опроверг данные о самоубийстве обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе

БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация о самоубийстве мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кузбассе, недостоверна, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.

В соцсетях ранее был опубликован скрин анонимного сообщения о том, что обвиняемый в убийстве девочки якобы покончил с собой в СИЗО в субботу.