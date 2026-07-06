Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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