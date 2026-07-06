Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.