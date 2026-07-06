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Основатель ВЭФ написал заявление о прослушке в своем доме - РИА Новости, 06.07.2026
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23:22 06.07.2026
Основатель ВЭФ написал заявление о прослушке в своем доме

Основатель ВЭФ Шваб заподозрил, что у него дома установили прослушку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКлаус Шваб
Клаус Шваб - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Клаус Шваб . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что обнаружил прослушивающее устройство в своем домашнем офисе в Женеве.
  • Он написал заявление о возбуждении уголовного дела.
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве, сообщает агентство Блумберг.
"Оборудование было обнаружено после обычной проверки безопасности, проведенной в его частном доме недалеко от здания ВЭФ, говорится в заявлении представителя Шваба, отправленном по электронной почте", - сообщается в публикации.
Агентство отмечает, что заявление было написано на неизвестных лиц.
Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) - международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира
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