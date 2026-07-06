Основатель ВЭФ написал заявление о прослушке в своем доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что обнаружил прослушивающее устройство в своем домашнем офисе в Женеве.

Он написал заявление о возбуждении уголовного дела.

ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве, Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве, сообщает агентство Блумберг.

"Оборудование было обнаружено после обычной проверки безопасности, проведенной в его частном доме недалеко от здания ВЭФ, говорится в заявлении представителя Шваба, отправленном по электронной почте", - сообщается в публикации.

Агентство отмечает, что заявление было написано на неизвестных лиц.