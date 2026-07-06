Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение.
- Нанесено поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях.
- ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области поражение было нанесено формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого Колодезя.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей", - добавили в МО РФ.
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