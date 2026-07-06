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В Севастополе восстановили энергоснабжение по резервной схеме - РИА Новости, 06.07.2026
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08:02 06.07.2026 (обновлено: 13:01 06.07.2026)
В Севастополе восстановили энергоснабжение по резервной схеме

В Севастополе восстановили электроснабжение по резервной схеме после атаки ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью из-за атак ВСУ Севастополь был обесточен.
  • Энергоснабжение большинства объектов Севастополя восстановлено по резервной схеме.
  • Возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее губернатор заявлял, что в результате атаки на объекты энергетики полуострова ночью Севастополь был обесточен.
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"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и недопущения аварии во всей энергосистеме сегодня возможны временные ограничения электроснабжения.
"Отключения будут производиться точечно и по необходимости. График будет опубликован в канале "Севастопольэнерго", - добавил он.
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