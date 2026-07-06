В Севастополе восстановили энергоснабжение по резервной схеме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью из-за атак ВСУ Севастополь был обесточен.
- Энергоснабжение большинства объектов Севастополя восстановлено по резервной схеме.
- Возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее губернатор заявлял, что в результате атаки на объекты энергетики полуострова ночью Севастополь был обесточен.
"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и недопущения аварии во всей энергосистеме сегодня возможны временные ограничения электроснабжения.
"Отключения будут производиться точечно и по необходимости. График будет опубликован в канале "Севастопольэнерго", - добавил он.