В Севастополе восстановили энергоснабжение по резервной схеме

Краткий пересказ от РИА ИИ Ночью из-за атак ВСУ Севастополь был обесточен.

Энергоснабжение большинства объектов Севастополя восстановлено по резервной схеме.

Возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Ранее губернатор заявлял, что в результате атаки на объекты энергетики полуострова ночью Севастополь был обесточен.

"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - написал Развожаев в канале на платформе " Макс ".

По его словам, для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и недопущения аварии во всей энергосистеме сегодня возможны временные ограничения электроснабжения.