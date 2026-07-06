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Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
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01:52 06.07.2026 (обновлено: 11:38 06.07.2026)
Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ

В Севастополе в результате атаки ВСУ временно пропало электроснабжение

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтключенные светофоры на перекрестке улиц Севастопольская и Ульянова в Симферополе
Отключенные светофоры на перекрестке улиц Севастопольская и Ульянова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя город временно остался без электроснабжения.
  • Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения, а из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, социальные объекты перевели на резервное питание, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор города Михаил Развожаев.
«
"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения", — написал он.
Введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром в городе не будут курсировать троллейбусы, предупредил Развожаев.
Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, заверил он.
В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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