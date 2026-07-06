Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, заверил он.

В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.