Севастополь оказался обесточен после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя город временно остался без электроснабжения.
- Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения, а из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, социальные объекты перевели на резервное питание, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор города Михаил Развожаев.
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"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения", — написал он.
Введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром в городе не будут курсировать троллейбусы, предупредил Развожаев.
Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света, заверил он.
В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18