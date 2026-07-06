Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе рассказали о семье, у которой младенец умер в машине - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 06.07.2026 (обновлено: 09:39 06.07.2026)
В Кузбассе рассказали о семье, у которой младенец умер в машине

В Кузбассе семья, где умер младенец в машине, не состоит на учете ПДН

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Смолино на берегу реки Томь женщина обнаружила свою шестимесячную дочь без признаков жизни в автомобиле.
  • Семья, в которой произошла трагедия, не состоит на учете по делам несовершеннолетних.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Кемеровская семья, где неожиданно умер младенец в машине, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кузбасса.
Ранее в СУСК по области РИА Новости сообщили, что в субботу в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни. По факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ.
"Семья на учете ПДН не состоит. Экспертиза назначена, результатов пока нет", - рассказали в прокуратуре.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Сочи проверяют мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой
4 июля, 22:57
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала