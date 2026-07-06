В Кузбассе рассказали о семье, у которой младенец умер в машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Смолино на берегу реки Томь женщина обнаружила свою шестимесячную дочь без признаков жизни в автомобиле.
- Семья, в которой произошла трагедия, не состоит на учете по делам несовершеннолетних.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Кемеровская семья, где неожиданно умер младенец в машине, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кузбасса.
Ранее в СУСК по области РИА Новости сообщили, что в субботу в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни. По факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ.
"Семья на учете ПДН не состоит. Экспертиза назначена, результатов пока нет", - рассказали в прокуратуре.