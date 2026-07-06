Рейтинг@Mail.ru
Россия сыграет на международном турнире в Таиланде - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:52 06.07.2026 (обновлено: 16:55 06.07.2026)
Россия сыграет на международном турнире в Таиланде

Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире Continental Futsal Championship в Бангкоке с 1 по 6 августа.
  • Соперниками сборной России на турнире будут команды Вьетнама, Новой Зеландии, Афганистана и Таиланда.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Турнир Continental Futsal Championship состоится в Бангкоке с 1 по 6 августа. Помимо сборной России, участие в турнире примут сборные Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.
1 августа россияне встретятся с командой Вьетнама, 3 августа - со сборной Новой Зеландии, 5 августа сыграют против футболистов из Афганистана, а днем позднее встретятся с хозяевами турнира - таиландцами.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
Игроки сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Бельгия обвинила ФИФА в махинациях с апелляцией по делу Балогана
Вчера, 16:32
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала