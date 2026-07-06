Россия сыграет на международном турнире в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире Continental Futsal Championship в Бангкоке с 1 по 6 августа.
- Соперниками сборной России на турнире будут команды Вьетнама, Новой Зеландии, Афганистана и Таиланда.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
1 августа россияне встретятся с командой Вьетнама, 3 августа - со сборной Новой Зеландии, 5 августа сыграют против футболистов из Афганистана, а днем позднее встретятся с хозяевами турнира - таиландцами.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.