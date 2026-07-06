В Минобороны рассказали о тактике ВС России на Краснолиманском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские операторы дронов инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» проводят минирование на краснолиманском направлении для нарушения логистики ВСУ.

Операторы БПЛА инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» уничтожили машину подвоза продовольствия и боеприпасов.

Военнослужащие используют БПЛА для доставки грузов передовым подразделениям на краснолиманском направлении.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские операторы дронов инженерно-саперной роты группировки войск "Запад" для нарушения логистики ВСУ проводят минирование на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что операторы БПЛА инженерно-саперной роты группировки войск "Запад" уничтожили машину подвоза продовольствия и боеприпасов.

"Минирование сейчас в основном проводим дистанционно чтобы нарушить логистику противника, а проделывание проходов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть если раньше все делали в основном только ногами, то теперь мы можем сделать это с помощью беспилотных систем", - рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Камаз.

По данным Минобороны России, дроны разведки вскрыли маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава противника. Инженерам была поставлена задача нарушить логистику противника, заминировав дорогу.

Подготовив летательный аппарат к вылету, операторы дрона установили взрывное устройство на пути движения техники ВСУ . На видео от Минобороны России можно увидеть результаты объективного контроля с беспилотника, которые подтвердили поражение цели и детонацию боеприпаса.

В командовании полка отметили, что личный состав подразделения не только эффективно применяет беспилотники для нарушения логистики противника, но и активно использует дроны для доставки грузов.