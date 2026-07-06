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В Минобороны рассказали о тактике ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2026
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05:08 06.07.2026
В Минобороны рассказали о тактике ВС России на Краснолиманском направлении

ВС России срывают логистику ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские операторы дронов инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» проводят минирование на краснолиманском направлении для нарушения логистики ВСУ.
  • Операторы БПЛА инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» уничтожили машину подвоза продовольствия и боеприпасов.
  • Военнослужащие используют БПЛА для доставки грузов передовым подразделениям на краснолиманском направлении.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские операторы дронов инженерно-саперной роты группировки войск "Запад" для нарушения логистики ВСУ проводят минирование на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве подчеркнули, что операторы БПЛА инженерно-саперной роты группировки войск "Запад" уничтожили машину подвоза продовольствия и боеприпасов.
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"Минирование сейчас в основном проводим дистанционно чтобы нарушить логистику противника, а проделывание проходов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть если раньше все делали в основном только ногами, то теперь мы можем сделать это с помощью беспилотных систем", - рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Камаз.
По данным Минобороны России, дроны разведки вскрыли маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава противника. Инженерам была поставлена задача нарушить логистику противника, заминировав дорогу.
Подготовив летательный аппарат к вылету, операторы дрона установили взрывное устройство на пути движения техники ВСУ. На видео от Минобороны России можно увидеть результаты объективного контроля с беспилотника, которые подтвердили поражение цели и детонацию боеприпаса.
В командовании полка отметили, что личный состав подразделения не только эффективно применяет беспилотники для нарушения логистики противника, но и активно использует дроны для доставки грузов.
"С помощью БПЛА военнослужащие осуществляют сбросы провизии, боеприпасов и необходимого имущества своим передовым подразделениям, что позволяет поддерживать боеспособность штурмовых групп и обеспечивать их продвижение на краснолиманском направлении", - отметил начальник расчета БПЛА с позывным Немой.
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